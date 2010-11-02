Там же цифірь кредпортфеля 1551 млн грн та депопортфеля 1426 млн грн
Порівнюючи з 12.03 року 2018
кредпортфель 1686 млн грн та депопортфель 1456 млн грн
спостерігається значний відтік.
Що би ще значило?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:55
Банка повідоммила була про хорошу ліквідність на початку квітня
Там же цифірь кредпортфеля 1551 млн грн та депопортфеля 1426 млн грн
Порівнюючи з 12.03 року 2018
кредпортфель 1686 млн грн та депопортфель 1456 млн грн
спостерігається значний відтік.
Що би ще значило?
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