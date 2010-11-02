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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3051305230533054

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:55

Банка повідоммила була про хорошу ліквідність на початку квітня
http://www.forward-bank.com/press-cente ... k-forvard/
Там же цифірь кредпортфеля 1551 млн грн та депопортфеля 1426 млн грн
Порівнюючи з 12.03 року 2018
кредпортфель 1686 млн грн та депопортфель 1456 млн грн
http://www.forward-bank.com/press-cente ... v-2017-ro/
спостерігається значний відтік. :(
Що би ще значило? :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24361
З нами з: 22.11.13
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Подякували: 1245 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не берите дурного в голову, шоб они не повидомляли - без вливания бабла им жить до июня...
бульбик
 
Повідомлень: 483
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:19

  бульбик написав:Не берите дурного в голову, шоб они не повидомляли - без вливания бабла им жить до июня...

Так всі і чекають коли це бабло потоком в 488 млн грн поллється.
Півтора місяця лишилось. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24361
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1245 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тут даже всё может и раньше закончиться - ежели начнут с активами играться
бульбик
 
Повідомлень: 483
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:29

  бульбик написав:Тут даже всё может и раньше закончиться - ежели начнут с активами играться

За активами слід пильнувати НБУ...щоб якійсь Плеяді не продали.
Кредитний портфель розбазарювати ніззя.
Ліквідність є...нехай потрохи депо повертають.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24361
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1245 раз.
 
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