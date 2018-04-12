RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3052305330543055>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:55

Банка повідоммила була про хорошу ліквідність на початку квітня
http://www.forward-bank.com/press-cente ... k-forvard/
Там же цифірь кредпортфеля 1551 млн грн та депопортфеля 1426 млн грн
Порівнюючи з 12.03 року 2018
кредпортфель 1686 млн грн та депопортфель 1456 млн грн
http://www.forward-bank.com/press-cente ... v-2017-ro/
спостерігається значний відтік. :(
Що би ще значило? :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24393
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не берите дурного в голову, шоб они не повидомляли - без вливания бабла им жить до июня...
бульбик
 
Повідомлень: 483
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:19

  бульбик написав:Не берите дурного в голову, шоб они не повидомляли - без вливания бабла им жить до июня...

Так всі і чекають коли це бабло потоком в 488 млн грн поллється.
Півтора місяця лишилось. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24393
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тут даже всё может и раньше закончиться - ежели начнут с активами играться
бульбик
 
Повідомлень: 483
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:29

  бульбик написав:Тут даже всё может и раньше закончиться - ежели начнут с активами играться

За активами слід пильнувати НБУ...щоб якійсь Плеяді не продали.
Кредитний портфель розбазарювати ніззя.
Ліквідність є...нехай потрохи депо повертають.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24393
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:33

Квесторе_поверніться
нашій мамі полегшало...
-не їла...
-а це і пити перестала :mrgreen:
пс-я до Спасу буду триматися :D
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 28.02.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:56

БАРСИК НЕ БОЙСЯ Я С ТОБОЙ

ппс-деньги отправляют очень быстро.
сэпом- до мони на карту- за два часа(с 12.30-в 14.26)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 28.02.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:04

  хуторянка написав:ппс-деньги отправляют очень быстро.
сэпом- до мони на карту- за два часа(с 12.30-в 14.26)

Так ще немає 14-26. Лише 14-03.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24393
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:07

Ще Фарс підняв незначно % ставки по депо.
В грн десь біля 0,5% на періоди до року.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24393
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:29

  Квесторе_поверніться написав:
  хуторянка написав:ппс-деньги отправляют очень быстро.
сэпом- до мони на карту- за два часа(с 12.30-в 14.26)

Так ще немає 14-26. Лише 14-03.

а ну тицьніть де написано шо це було сьогодні? :mrgreen:
(не уважний Ви наш :D )
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 28.02.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3052305330543055>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: акет, Google Feedfetcher, J і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5551, 5552, 5553
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
55528 7139634
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 14:48
ALEF
МАРФИН БАНК 1 ... 53, 54, 55
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
542 170345
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 13:43
Квесторе_поверніться
ВТБ Банк 1 ... 1279, 1280, 1281
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12800 2473830
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 12:35
Квесторе_поверніться
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55529)
13.04.2018 15:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.