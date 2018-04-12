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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:33
телефонували. пропонували кредит готівкою.
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Клиент_
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:36
Хуторянка, не сьогоднішня інфо вже не актуальна.
Руку на пульсі в банки слід тримати щоденно.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:44
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
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акет
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П'ят 13 кві, 2018 14:48
ALEF
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ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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