|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:33
телефонували. пропонували кредит готівкою.
-
Клиент_
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 25.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:36
Хуторянка, не сьогоднішня інфо вже не актуальна.
Руку на пульсі в банки слід тримати щоденно.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24402
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:44
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
-
акет
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:35
акет написав:
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
В відділенні роздруковували регламенти.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24402
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик
, Aps
, Bobb
, Google Feedfetcher, isen
, liliya_logical
, sens
, vitaliy1111
, Квесторе_поверніться
, Вкладник-21
, Вкладчик1234
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4713
|762852
|
|
|9841
|1410623
|
|
|240
|42837
|
реклама
|