RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3052305330543055

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:33

телефонували. пропонували кредит готівкою.
Клиент_
 
Повідомлень: 8
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:36

Хуторянка, не сьогоднішня інфо вже не актуальна.
Руку на пульсі в банки слід тримати щоденно.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24402
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
акет
 
Повідомлень: 25
З нами з: 12.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:35

  акет написав:Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?

В відділенні роздруковували регламенти.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24402
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3052305330543055
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Aps, Bobb, Google Feedfetcher, isen, liliya_logical, sens, vitaliy1111, Квесторе_поверніться, Вкладник-21, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
БМ БАНК 1 ... 470, 471, 472
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4713 762852
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 16:34
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 983, 984, 985
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9841 1410623
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 15:57
Інкогніто
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 23, 24, 25
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
240 42837
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 15:48
Квесторе_поверніться
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.