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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:33
телефонували. пропонували кредит готівкою.
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Клиент_
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:36
Хуторянка, не сьогоднішня інфо вже не актуальна.
Руку на пульсі в банки слід тримати щоденно.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:44
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
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акет
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:35
акет написав:
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
В відділенні роздруковували регламенти.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 14 кві, 2018 12:38
Квесторе_поверніться написав: акет написав:
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
В відділенні роздруковували регламенти.
т.е. на сайте нет регламента?
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акет
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Додано: Нед 15 кві, 2018 15:38
http://www.forward-bank.com/remote/iban ... mit_ua.pdf
акет написав:
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
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bub-har
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