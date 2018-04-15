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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3052305330543055

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:33

телефонували. пропонували кредит готівкою.
Клиент_
 
Повідомлень: 8
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:36

Хуторянка, не сьогоднішня інфо вже не актуальна.
Руку на пульсі в банки слід тримати щоденно.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24406
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
акет
 
Повідомлень: 26
З нами з: 12.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:35

  акет написав:Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?

В відділенні роздруковували регламенти.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24406
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 12:38

  Квесторе_поверніться написав:
  акет написав:Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?

В відділенні роздруковували регламенти.

т.е. на сайте нет регламента?
акет
 
Повідомлень: 26
З нами з: 12.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 15:38

  акет написав:Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?

http://www.forward-bank.com/remote/iban ... mit_ua.pdf
bub-har
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 13.07.16
Подякував: 298 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:28

Недавно была РД по кредитке ИзиПей.
На момент РД карты была погашена в ноль, кредлим 20К.
В выписке вижу "Комиссии и штрафы - 100,00 UAH".
Кроме того - выдали какой-то бонус 96.27 грн.
За что комис и за что бонус ?
mustbe
 
Повідомлень: 385
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:42

  Квесторе_поверніться написав:Хуторянка, не сьогоднішня інфо вже не актуальна.
Руку на пульсі в банки слід тримати щоденно.


Утром покос, вечером надои, то корова опоросится, то куры понеслись… А тут вишня взошла! Свекла заколосилась!.. :D
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлень: 2414
З нами з: 28.02.10
Подякував: 17 раз.
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