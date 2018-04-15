Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:33
телефонували. пропонували кредит готівкою.
Клиент_
Повідомлень: 8
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:36
Хуторянка, не сьогоднішня інфо вже не актуальна. Руку на пульсі в банки слід тримати щоденно.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:44
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
акет
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:35
акет написав:
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
В відділенні роздруковували регламенти.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24406
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Додано: Суб 14 кві, 2018 12:38
Квесторе_поверніться написав: акет написав:
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
В відділенні роздруковували регламенти.
т.е. на сайте нет регламента?
акет
Повідомлень: 26
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Додано: Нед 15 кві, 2018 15:38
акет написав:
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
http://www.forward-bank.com/remote/iban ... mit_ua.pdf
bub-har
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Додано: Пон 16 кві, 2018 09:28
Недавно была РД по кредитке ИзиПей.
На момент РД карты была погашена в ноль, кредлим 20К. В выписке вижу "Комиссии и штрафы - 100,00 UAH". Кроме того - выдали какой-то бонус 96.27 грн. За что комис и за что бонус ?
mustbe
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:42
Квесторе_поверніться написав: Хуторянка
, не сьогоднішня інфо вже не актуальна.
Руку на пульсі в банки слід тримати щоденно.
Утром покос, вечером надои, то корова опоросится, то куры понеслись… А тут вишня взошла! Свекла заколосилась!..
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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