Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:33
телефонували. пропонували кредит готівкою.
Клиент_
Повідомлень: 8
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Подякували: 0 раз.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:36
Хуторянка, не сьогоднішня інфо вже не актуальна. Руку на пульсі в банки слід тримати щоденно.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24406
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:44
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
акет
Повідомлень: 26
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:35
акет написав:
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
В відділенні роздруковували регламенти.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24406
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Додано: Суб 14 кві, 2018 12:38
Квесторе_поверніться написав: акет написав:
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
В відділенні роздруковували регламенти.
т.е. на сайте нет регламента?
акет
Повідомлень: 26
З нами з: 12.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
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Додано: Нед 15 кві, 2018 15:38
акет написав:
Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
http://www.forward-bank.com/remote/iban ... mit_ua.pdf
bub-har
Повідомлень: 1052
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Подякували: 65 раз.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 09:28
Недавно была РД по кредитке ИзиПей.
На момент РД карты была погашена в ноль, кредлим 20К. В выписке вижу "Комиссии и штрафы - 100,00 UAH". Кроме того - выдали какой-то бонус 96.27 грн. За что комис и за что бонус ?
mustbe
Повідомлень: 385
З нами з: 27.12.17
Подякував: 16 раз.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:42
Квесторе_поверніться написав: Хуторянка
, не сьогоднішня інфо вже не актуальна.
Руку на пульсі в банки слід тримати щоденно.
Утром покос, вечером надои, то корова опоросится, то куры понеслись… А тут вишня взошла! Свекла заколосилась!..
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Повідомлень: 2414
З нами з: 28.02.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 104 раз.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 13:41
ох ..юмористы..)))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Повідомлень: 6687
З нами з: 15.08.12
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1206 раз.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 14:22
mustbe Была сегодня в банке, хотела оформить карту "Выручалка Max", оказалось, такой карты сейчас нет, кроме того по всем "выручалкам" сейчас установлена плата за обслуживание, которая взымается ежемесячно, если пользовался кред.лимитом. По EasyPay кредитной также взымается такая комиссия за обслуживание. Mustbe, возможно с Вас удержали именно эту комиссию. В целом - нормальных бесплатных кредитных карт с льготным периодом, в Форварде и EasyPay на данный момент нет.
cheetach
Повідомлень: 78
З нами з: 10.11.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15011
2122982
Пон 16 кві, 2018 14:21 Ой+
55563
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