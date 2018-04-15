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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3052305330543055

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:33

телефонували. пропонували кредит готівкою.
Клиент_
 
Повідомлень: 8
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:36

Хуторянка, не сьогоднішня інфо вже не актуальна.
Руку на пульсі в банки слід тримати щоденно.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24406
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?
акет
 
Повідомлень: 26
З нами з: 12.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:35

  акет написав:Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?

В відділенні роздруковували регламенти.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24406
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 12:38

  Квесторе_поверніться написав:
  акет написав:Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?

В відділенні роздруковували регламенти.

т.е. на сайте нет регламента?
акет
 
Повідомлень: 26
З нами з: 12.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 15:38

  акет написав:Подскажите, где можно посмотреть регламент зачисления денег?

http://www.forward-bank.com/remote/iban ... mit_ua.pdf
bub-har
 
Повідомлень: 1052
З нами з: 13.07.16
Подякував: 298 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:28

Недавно была РД по кредитке ИзиПей.
На момент РД карты была погашена в ноль, кредлим 20К.
В выписке вижу "Комиссии и штрафы - 100,00 UAH".
Кроме того - выдали какой-то бонус 96.27 грн.
За что комис и за что бонус ?
mustbe
 
Повідомлень: 385
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:42

  Квесторе_поверніться написав:Хуторянка, не сьогоднішня інфо вже не актуальна.
Руку на пульсі в банки слід тримати щоденно.


Утром покос, вечером надои, то корова опоросится, то куры понеслись… А тут вишня взошла! Свекла заколосилась!.. :D
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Подякував: 17 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 13:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

ох ..юмористы..)))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлень: 6687
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:22

mustbe
Была сегодня в банке, хотела оформить карту "Выручалка Max", оказалось, такой карты сейчас нет, кроме того по всем "выручалкам" сейчас установлена плата за обслуживание, которая взымается ежемесячно, если пользовался кред.лимитом. По EasyPay кредитной также взымается такая комиссия за обслуживание. Mustbe, возможно с Вас удержали именно эту комиссию. В целом - нормальных бесплатных кредитных карт с льготным периодом, в Форварде и EasyPay на данный момент нет.
cheetach
 
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  #<1 ... 3052305330543055
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