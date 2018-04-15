cheetach написав:mustbe Была сегодня в банке, хотела оформить карту "Выручалка Max", оказалось, такой карты сейчас нет, кроме того по всем "выручалкам" сейчас установлена плата за обслуживание, которая взымается ежемесячно, если пользовался кред.лимитом. По EasyPay кредитной также взымается такая комиссия за обслуживание. Mustbe, возможно с Вас удержали именно эту комиссию. В целом - нормальных бесплатных кредитных карт с льготным периодом, в Форварде и EasyPay на данный момент нет.
cheetach написав:mustbe Была сегодня в банке, хотела оформить карту "Выручалка Max", оказалось, такой карты сейчас нет, кроме того по всем "выручалкам" сейчас установлена плата за обслуживание, которая взымается ежемесячно, если пользовался кред.лимитом. По EasyPay кредитной также взымается такая комиссия за обслуживание. Mustbe, возможно с Вас удержали именно эту комиссию. В целом - нормальных бесплатных кредитных карт с льготным периодом, в Форварде и EasyPay на данный момент нет.
mustbe написав:Недавно была РД по кредитке ИзиПей. На момент РД карты была погашена в ноль, кредлим 20К. В выписке вижу "Комиссии и штрафы - 100,00 UAH". Кроме того - выдали какой-то бонус 96.27 грн. За что комис и за что бонус ?
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