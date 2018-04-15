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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3053305430553056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:24

  cheetach написав:mustbe
Была сегодня в банке, хотела оформить карту "Выручалка Max", оказалось, такой карты сейчас нет, кроме того по всем "выручалкам" сейчас установлена плата за обслуживание, которая взымается ежемесячно, если пользовался кред.лимитом. По EasyPay кредитной также взымается такая комиссия за обслуживание. Mustbe, возможно с Вас удержали именно эту комиссию. В целом - нормальных бесплатных кредитных карт с льготным периодом, в Форварде и EasyPay на данный момент нет.

Как это нет? Она на сайте светиться
REA 1109
 
Повідомлень: 55
З нами з: 18.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:35

  REA 1109 написав:Как это нет? Она на сайте светиться

REA, я тоже не могу понять, почему на сайте светится, а в отделении говорят, что такого продукта нет. Где-то тут нестыковка.
cheetach
 
Повідомлень: 81
З нами з: 10.11.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:40

  REA 1109 написав:
  cheetach написав:mustbe
Была сегодня в банке, хотела оформить карту "Выручалка Max", оказалось, такой карты сейчас нет, кроме того по всем "выручалкам" сейчас установлена плата за обслуживание, которая взымается ежемесячно, если пользовался кред.лимитом. По EasyPay кредитной также взымается такая комиссия за обслуживание. Mustbe, возможно с Вас удержали именно эту комиссию. В целом - нормальных бесплатных кредитных карт с льготным периодом, в Форварде и EasyPay на данный момент нет.

Как это нет? Она на сайте светиться

Тут https://superdeal.ua/kiev/merchant_page ... rward-bank
талони закінчились...мабуть. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24409
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:15

  mustbe написав:Недавно была РД по кредитке ИзиПей.
На момент РД карты была погашена в ноль, кредлим 20К.
В выписке вижу "Комиссии и штрафы - 100,00 UAH".
Кроме того - выдали какой-то бонус 96.27 грн.
За что комис и за что бонус ?


Добрый день, mustbe!
Пожалуйста, пришлите на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номер телефона. Коллеги проверят информацию по счету и свяжутся с Вами.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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  #<1 ... 3053305430553056
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