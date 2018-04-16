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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3054305530563057

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:00

  Support BForward написав:cheetach, относительно ежемесячной комиссии.
В кредитных карточных продуктах Банка есть комиссия «Плата за обслуговування кредитної заборгованості». Комиссия платится как процент (размер указан в тарифах) от суммы задолженности на расчётную дату. Таким образом, если клиент погасит всю задолженность по состоянию на дату окончания расчётного периода, «Плата за обслуговування кредитної заборгованості» не начисляется.

Но мне уверенно сказали, что даже если я хоть раз воспользуюсь кредитными средствами и потом все погашу в ноль, то комиссия за обслуживание все равно начислится, что раньше такой комиссии не было, а теперь ее ввели для всех карт. Отделение в Харькове, на пер.Армянском.
Если это дезинформация, тогда прошу прощения.
cheetach
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:28

  Sergion написав:
  Support BForward написав:
  cheetach написав:mustbe
Была сегодня в банке, хотела оформить карту "Выручалка Max", оказалось, такой карты сейчас нет, кроме того по всем "выручалкам" сейчас установлена плата за обслуживание, которая взымается ежемесячно, если пользовался кред.лимитом. По EasyPay кредитной также взымается такая комиссия за обслуживание. Mustbe, возможно с Вас удержали именно эту комиссию. В целом - нормальных бесплатных кредитных карт с льготным периодом, в Форварде и EasyPay на данный момент нет.

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора



Добрый день, cheetach!
Получить кредитную карту можно на нашем сайте http://www.forward-bank.com/cards/vyruchalka_max/, заполнив заявку (онлайн форма) с указанием промо-кода, который можно бесплатно получить на сайтах superdeal.ua или pokupon.ua, после чего сотрудник банка свяжется с Вами для проведения дальнейших действий.

Ссылка на сайт Покупон кредитная карта «Виручалка MAX»:

https://pokupon.ua/kiev/valentines/3917 ... i-kesh-bek


Если есть выручалка - то вторую кредитку (МАХ) можно получить?


Если одна Выручалка уже есть, то вторую Выручалку оформить не предоставляется возможным.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:28

В тарифах в графе "Плата за обслуговування кредитної заборгованості" есть ссылка под №1, в которой поясняется:
З 28.02.2018 року нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ "БАНК ФОРВАРД" на залишок заборгованості за Основним боргом та Понадлімітної заборгованості (не віднесеної до Простроченого боргу) станом на дату закінчення Розрахункового періоду.
Подскажите, что означает фраза: "Понадлімітна заборгованость (не віднесена до Простроченого боргу)"?
cheetach
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:47

  cheetach написав:
  Support BForward написав:cheetach, относительно ежемесячной комиссии.
В кредитных карточных продуктах Банка есть комиссия «Плата за обслуговування кредитної заборгованості». Комиссия платится как процент (размер указан в тарифах) от суммы задолженности на расчётную дату. Таким образом, если клиент погасит всю задолженность по состоянию на дату окончания расчётного периода, «Плата за обслуговування кредитної заборгованості» не начисляется.

Но мне уверенно сказали, что даже если я хоть раз воспользуюсь кредитными средствами и потом все погашу в ноль, то комиссия за обслуживание все равно начислится, что раньше такой комиссии не было, а теперь ее ввели для всех карт. Отделение в Харькове, на пер.Армянском.
Если это дезинформация, тогда прошу прощения.


Благодарю за предоставленную информацию.По некоторым старым продуктам такой комиссии не было и её ввели с 14 марта 2018. Но порядок её начисления изменили с 14 февраля 2018 вместе с введением нового минимального платежа. Раньше за обслуживание кредитной задолженности начислялась в любом случае. Проведем повторное обучение сотрудникам отделений.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:25

  cheetach написав:В тарифах в графе "Плата за обслуговування кредитної заборгованості" есть ссылка под №1, в которой поясняется:
З 28.02.2018 року нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ "БАНК ФОРВАРД" на залишок заборгованості за Основним боргом та Понадлімітної заборгованості (не віднесеної до Простроченого боргу) станом на дату закінчення Розрахункового періоду.
Подскажите, что означает фраза: "Понадлімітна заборгованость (не віднесена до Простроченого боргу)"?



Сверхлимтитная задолженность при её возникновении включается в ближайшую дату расчетную дату в оплату минимального платежа, если она не погашена то выносится на просрочку в следующую дату расчетную дату.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:15

  Support BForward написав:
  cheetach написав:В тарифах в графе "Плата за обслуговування кредитної заборгованості" есть ссылка под №1, в которой поясняется:
З 28.02.2018 року нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ "БАНК ФОРВАРД" на залишок заборгованості за Основним боргом та Понадлімітної заборгованості (не віднесеної до Простроченого боргу) станом на дату закінчення Розрахункового періоду.
Подскажите, что означает фраза: "Понадлімітна заборгованость (не віднесена до Простроченого боргу)"?



Сверхлимтитная задолженность при её возникновении включается в ближайшую дату расчетную дату в оплату минимального платежа, если она не погашена то выносится на просрочку в следующую дату расчетную дату.

А дефініцію Понадлімітної заборгованості можете надати?
З овером що залізає понад кредитний ліміт це якось повязано?
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Фарсу нада дєнєг, мамі кредитку пропонували ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:35

  chipmunk написав:Фарсу нада дєнєг, мамі кредитку пропонували ;)

Навпаки...свої не знають де приткнути.
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