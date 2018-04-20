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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3055305630573058

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:15

  акет написав:Перевел с кредитки на сберсчет, часть суммы была с кредитных денег, а часть со своих, банк насчитал комиссию на всю сумму, т.е. на мои деньги насчитал комиссию, как на кредитные, хотя в тарифах написано 0%.
В этом месяце кешбек выплатили меньше, чем положено.
Позвонил на ГЛ, обещали проверить, уже больше недели не могут посчитать пять оплат мартовских.
Банк использует какую-то свою "удивительную математику" и судя по-всему никак не связанную со своими тарифами (правилами).


Добрый день,акет!
Чтобы мы проверили информацию по счету Вашей карты, уточните, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номер телефона.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

6 нормативов? :shock:
https://news.finance.ua/ru/news/-/424916/v-ukraine-pochti-tret-rabotayushhih-bankov-narushayut-normativy-nbu
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:43


https://finclub.net/news/nbu-nazval-nar ... tivov.html Кошеленко работает
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:09

  Мизантрóп написав:

https://finclub.net/news/nbu-nazval-nar ... tivov.html Кошеленко работает


Шановні колеги,
Forward Bank проведе збільшення статутного капіталу на суму 663 млн грн
Згідно з затвердженим планом капіталізації, збільшення буде проведено у два етапи. На першому етапі, який планується завершити до 1 червня 2018 року, статутний капітал буде збільшений на 488 млн грн шляхом додаткової емісії акцій. На другому етапі, який планується завершити до 1 серпня 2018 року,– на 175 млн грн. План докапіталізації затверджений НБУ. Докапіталізація банку проводиться в рамках процедур, передбачених чинним законодавством та планом, узгодженим з НБУ.
Додатково:
Нв 19.04.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 154,20 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Показник миттєвої ліквідності показує здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів (грошових коштів у касі та на кореспондентських рахунках). Чим вищий даний показник, тим більш стійкий банк. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 64,57 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 86,51 %, при нормі – не менше 40 %. Кредитний портфель на 01.04.2018 р. - 1 551 966 тис. грн. Кошти фізичних осіб на 01.04.2018 р. - 1 426 389 тис. грн.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:02

Support BForward

хана вам. дед яша с вас таки начнет.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 16:13


У банка РК отрицательный....цепочкой послетали и все нормативы где в расчёт он принимается....+лимиты.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 16:15

  IMPRINTER написав:Support BForward

хана вам. дед яша с вас таки начнет.

Думаю да. Тикать оттуда надо пока ликвидность есть.
Я уже не их пассажир.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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