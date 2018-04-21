акет написав:Перевел с кредитки на сберсчет, часть суммы была с кредитных денег, а часть со своих, банк насчитал комиссию на всю сумму, т.е. на мои деньги насчитал комиссию, как на кредитные, хотя в тарифах написано 0%. В этом месяце кешбек выплатили меньше, чем положено. Позвонил на ГЛ, обещали проверить, уже больше недели не могут посчитать пять оплат мартовских. Банк использует какую-то свою "удивительную математику" и судя по-всему никак не связанную со своими тарифами (правилами).
Шановні колеги, Forward Bank проведе збільшення статутного капіталу на суму 663 млн грн Згідно з затвердженим планом капіталізації, збільшення буде проведено у два етапи. На першому етапі, який планується завершити до 1 червня 2018 року, статутний капітал буде збільшений на 488 млн грн шляхом додаткової емісії акцій. На другому етапі, який планується завершити до 1 серпня 2018 року,– на 175 млн грн. План докапіталізації затверджений НБУ. Докапіталізація банку проводиться в рамках процедур, передбачених чинним законодавством та планом, узгодженим з НБУ. Додатково: Нв 19.04.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 154,20 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Показник миттєвої ліквідності показує здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів (грошових коштів у касі та на кореспондентських рахунках). Чим вищий даний показник, тим більш стійкий банк. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 64,57 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 86,51 %, при нормі – не менше 40 %. Кредитний портфель на 01.04.2018 р. - 1 551 966 тис. грн. Кошти фізичних осіб на 01.04.2018 р. - 1 426 389 тис. грн.
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Шановні колеги, Forward Bank проведе збільшення статутного капіталу на суму 663 млн грн Згідно з затвердженим планом капіталізації, збільшення буде проведено у два етапи. На першому етапі, який планується завершити до 1 червня 2018 року, статутний капітал буде збільшений на 488 млн грн шляхом додаткової емісії акцій. На другому етапі, який планується завершити до 1 серпня 2018 року,– на 175 млн грн. План докапіталізації затверджений НБУ. Докапіталізація банку проводиться в рамках процедур, передбачених чинним законодавством та планом, узгодженим з НБУ. Додатково: Нв 19.04.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 154,20 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Показник миттєвої ліквідності показує здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів (грошових коштів у касі та на кореспондентських рахунках). Чим вищий даний показник, тим більш стійкий банк. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 64,57 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 86,51 %, при нормі – не менше 40 %. Кредитний портфель на 01.04.2018 р. - 1 551 966 тис. грн. Кошти фізичних осіб на 01.04.2018 р. - 1 426 389 тис. грн.
Банк по своим показателям банкрот, если денег не найдут, то банк лопнет.