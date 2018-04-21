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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3056305730583059

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 06:42

  BBC написав:
  lov2108 написав:
  IMPRINTER написав:Support BForward

хана вам. дед яша с вас таки начнет.

Думаю да. Тикать оттуда надо пока ликвидность есть.
Я уже не их пассажир.

А я уважаемого буду ждать или окончания депо (январь 2019). Ныне ставки у фарсика по депо крайне низки.
Есть 2 сценария ,в пессиместичном Банк уходит с рынка без должной докапитализации или происходит капитализация и в Банке надзор с НБУ прекратит резать ставки,что в свою очередь позитивно отразится на пассивах
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:14

  -VICTOR- написав:..какой еще банк ?) Ломбард он был ,ломбардом и закончит )...

Ломбард всегда в "+" и не тонет.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 3056305730583059
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