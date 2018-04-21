Есть 2 сценария ,в пессиместичном Банк уходит с рынка без должной докапитализации или происходит капитализация и в Банке надзор с НБУ прекратит резать ставки,что в свою очередь позитивно отразится на пассивах
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 кві, 2018 06:42
Есть 2 сценария ,в пессиместичном Банк уходит с рынка без должной докапитализации или происходит капитализация и в Банке надзор с НБУ прекратит резать ставки,что в свою очередь позитивно отразится на пассивах
никому не верю
Додано: Нед 22 кві, 2018 09:14
Ломбард всегда в "+" и не тонет.
Щось мені з ТАС "щастить"
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