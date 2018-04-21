Думаю да. Тикать оттуда надо пока ликвидность есть. Я уже не их пассажир.
А я уважаемого буду ждать или окончания депо (январь 2019). Ныне ставки у фарсика по депо крайне низки.
Есть 2 сценария ,в пессиместичном Банк уходит с рынка без должной докапитализации или происходит капитализация и в Банке надзор с НБУ прекратит резать ставки,что в свою очередь позитивно отразится на пассивах
Ліквідність є. Фарс всім все платить. Тут http://www.forward-bank.com/press-cente ... st0802.pdf досягнення за минулий рік. Подушка кредитів є. Повернення кредитів створює високу ліквідність...акумулює грошенята на 488 млн в капітал. Ні? Ну і депо є чим повертати. Вводити ТА в банку невигідно...це ж біля 1,4 млрд через Фонд слід повертати.
Але щось тривожить зміна керівництва в двох львівських відділеннях. Ну і головне запитання, як на банці заробити, яке ставить власник... напевне? Високомаржинальне кредитування фізичних осіб чи буде тим локомотивом що витягне банку зі збитків?
Шановні колеги, Forward Bank проведе збільшення статутного капіталу на суму 663 млн грн Згідно з затвердженим планом капіталізації, збільшення буде проведено у два етапи. На першому етапі, який планується завершити до 1 червня 2018 року, статутний капітал буде збільшений на 488 млн грн шляхом додаткової емісії акцій. На другому етапі, який планується завершити до 1 серпня 2018 року,– на 175 млн грн. План докапіталізації затверджений НБУ. Докапіталізація банку проводиться в рамках процедур, передбачених чинним законодавством та планом, узгодженим з НБУ. Додатково: Нв 19.04.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 154,20 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Показник миттєвої ліквідності показує здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів (грошових коштів у касі та на кореспондентських рахунках). Чим вищий даний показник, тим більш стійкий банк. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 64,57 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 86,51 %, при нормі – не менше 40 %. Кредитний портфель на 01.04.2018 р. - 1 551 966 тис. грн. Кошти фізичних осіб на 01.04.2018 р. - 1 426 389 тис. грн.
Ліквідність це добре. Оргрух по докапілізації в банці є?