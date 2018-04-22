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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3056305730583059

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 06:42

  BBC написав:
  lov2108 написав:
  IMPRINTER написав:Support BForward

хана вам. дед яша с вас таки начнет.

Думаю да. Тикать оттуда надо пока ликвидность есть.
Я уже не их пассажир.

А я уважаемого буду ждать или окончания депо (январь 2019). Ныне ставки у фарсика по депо крайне низки.
Есть 2 сценария ,в пессиместичном Банк уходит с рынка без должной докапитализации или происходит капитализация и в Банке надзор с НБУ прекратит резать ставки,что в свою очередь позитивно отразится на пассивах
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:14

  -VICTOR- написав:..какой еще банк ?) Ломбард он был ,ломбардом и закончит )...

Ломбард всегда в "+" и не тонет.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 08:26

Ліквідність є. Фарс всім все платить.
Тут http://www.forward-bank.com/press-cente ... st0802.pdf
досягнення за минулий рік.
Подушка кредитів є.
Повернення кредитів створює високу ліквідність...акумулює грошенята на 488 млн в капітал. Ні? Ну і депо є чим повертати.
Вводити ТА в банку невигідно...це ж біля 1,4 млрд через Фонд слід повертати.

Але щось тривожить зміна керівництва в двох львівських відділеннях. :(
Ну і головне запитання, як на банці заробити, яке ставить власник... напевне?
Високомаржинальне кредитування фізичних осіб чи буде тим локомотивом що витягне банку зі збитків?
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 08:34

  Support BForward написав:
  Мизантрóп написав:

https://finclub.net/news/nbu-nazval-nar ... tivov.html Кошеленко работает


Шановні колеги,
Forward Bank проведе збільшення статутного капіталу на суму 663 млн грн
Згідно з затвердженим планом капіталізації, збільшення буде проведено у два етапи. На першому етапі, який планується завершити до 1 червня 2018 року, статутний капітал буде збільшений на 488 млн грн шляхом додаткової емісії акцій. На другому етапі, який планується завершити до 1 серпня 2018 року,– на 175 млн грн. План докапіталізації затверджений НБУ. Докапіталізація банку проводиться в рамках процедур, передбачених чинним законодавством та планом, узгодженим з НБУ.
Додатково:
Нв 19.04.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 154,20 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Показник миттєвої ліквідності показує здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів (грошових коштів у касі та на кореспондентських рахунках). Чим вищий даний показник, тим більш стійкий банк. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 64,57 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 86,51 %, при нормі – не менше 40 %. Кредитний портфель на 01.04.2018 р. - 1 551 966 тис. грн. Кошти фізичних осіб на 01.04.2018 р. - 1 426 389 тис. грн.

Ліквідність це добре.
Оргрух по докапілізації в банці є?
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Почему-то мои исходящие СЭПы не хотят уходить из Форварда, уже более часа заявки висят "Принято в работу". Как-то меня это тревожит. Раньше через 5-10 минут уходили.
Никто не пробовал сегодня из Форварда СЭП отправлять, нормально ушло?


PS. Уже ушли.
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