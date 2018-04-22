Думаю да. Тикать оттуда надо пока ликвидность есть. Я уже не их пассажир.
А я уважаемого буду ждать или окончания депо (январь 2019). Ныне ставки у фарсика по депо крайне низки.
Есть 2 сценария ,в пессиместичном Банк уходит с рынка без должной докапитализации или происходит капитализация и в Банке надзор с НБУ прекратит резать ставки,что в свою очередь позитивно отразится на пассивах
Ліквідність є. Фарс всім все платить. Тут http://www.forward-bank.com/press-cente ... st0802.pdf досягнення за минулий рік. Подушка кредитів є. Повернення кредитів створює високу ліквідність...акумулює грошенята на 488 млн в капітал. Ні? Ну і депо є чим повертати. Вводити ТА в банку невигідно...це ж біля 1,4 млрд через Фонд слід повертати.
Але щось тривожить зміна керівництва в двох львівських відділеннях. Ну і головне запитання, як на банці заробити, яке ставить власник... напевне? Високомаржинальне кредитування фізичних осіб чи буде тим локомотивом що витягне банку зі збитків?
Шановні колеги, Forward Bank проведе збільшення статутного капіталу на суму 663 млн грн Згідно з затвердженим планом капіталізації, збільшення буде проведено у два етапи. На першому етапі, який планується завершити до 1 червня 2018 року, статутний капітал буде збільшений на 488 млн грн шляхом додаткової емісії акцій. На другому етапі, який планується завершити до 1 серпня 2018 року,– на 175 млн грн. План докапіталізації затверджений НБУ. Докапіталізація банку проводиться в рамках процедур, передбачених чинним законодавством та планом, узгодженим з НБУ. Додатково: Нв 19.04.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 154,20 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Показник миттєвої ліквідності показує здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів (грошових коштів у касі та на кореспондентських рахунках). Чим вищий даний показник, тим більш стійкий банк. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 64,57 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 86,51 %, при нормі – не менше 40 %. Кредитний портфель на 01.04.2018 р. - 1 551 966 тис. грн. Кошти фізичних осіб на 01.04.2018 р. - 1 426 389 тис. грн.
Ліквідність це добре. Оргрух по докапілізації в банці є?
Почему-то мои исходящие СЭПы не хотят уходить из Форварда, уже более часа заявки висят "Принято в работу". Как-то меня это тревожит. Раньше через 5-10 минут уходили. Никто не пробовал сегодня из Форварда СЭП отправлять, нормально ушло?
У банка РК отрицательный....цепочкой послетали и все нормативы где в расчёт он принимается....+лимиты.
Добрый день! В начале года у нас возник перекос, который был вызван приведением финансовой отчетности к новым требованиям НБУ, а также к европейским стандартам. Они вступили в действие для украинских банков с 2018 года. У нас возник убыток. Ситуация возникла в основном, из-за необходимости доформирования резервов по кредитам, выданных до 2014 года. Помните, тогда был огромный объем невозвратов? Это привело на тот момент к нарушению некоторых нормативов. Но уже в марте мы объявили о докапитализации банка, которая согласована с Национальным банком. Докапитализация пройдет в 2 этапа. Первый этап – до 01.06.18 и второй этап до 01.08.18. Норматив по капиталу будет приведен в полное соответствие.
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Support BForward написав:Норматив по капиталу будет приведен в полное соответствие.
А что будет с остальными 5 нормативами?
Якщо заллють в статутник 633 млн все з нормативами буде Ок.
Я всё вспоминаю ПтБ, который тож божился, шо вот-вот все зальет, даж чото там и перечислил, и эт ещё выглядывая из-за спины тётушки Ро... А тут шо? Думаю устроят показательное линчевание маскалыка, шифрующегося под еуропейского ахционера