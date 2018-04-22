Додано: Пон 23 кві, 2018 13:11

lov2108 написав: Alpha1251 написав: 6 нормативов?

https://news.finance.ua/ru/news/-/424916/v-ukraine-pochti-tret-rabotayushhih-bankov-narushayut-normativy-nbu 6 нормативов?

У банка РК отрицательный....цепочкой послетали и все нормативы где в расчёт он принимается....+лимиты. У банка РК отрицательный....цепочкой послетали и все нормативы где в расчёт он принимается....+лимиты.

Добрый день!В начале года у нас возник перекос, который был вызван приведением финансовой отчетности к новым требованиям НБУ, а также к европейским стандартам. Они вступили в действие для украинских банков с 2018 года. У нас возник убыток. Ситуация возникла в основном, из-за необходимости доформирования резервов по кредитам, выданных до 2014 года. Помните, тогда был огромный объем невозвратов? Это привело на тот момент к нарушению некоторых нормативов.Но уже в марте мы объявили о докапитализации банка, которая согласована с Национальным банком. Докапитализация пройдет в 2 этапа. Первый этап – до 01.06.18 и второй этап до 01.08.18. Норматив по капиталу будет приведен в полное соответствие.