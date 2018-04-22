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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3057305830593060

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:53

По Закону мають витримати півроку проблемності.
В аналах НБУ десь є дата відліку проблемності Фарсу.
Мабуть в банці сидить куратор.
Він має слідкувати щоб активи не виводились.
Якщо за ці півроку не буде усунуто проблем з відємним капіталом НБУ має право ввести ТА.
Але це право НБУ може і не реалізувати... дати ще шанс Таріко виправити ситуацію...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:дати ще шанс Таріко виправити ситуацію

ну дааа, тётушка Го када-то на свой ДР попалилась на ящиках с жидкостью, похожей на водку Русский Стандарт :) :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:05

В Московії є банк Траст який вже декілька років працює з відємним капіталом.
Можна і тут створити такий виняток із правил.
Поки є ліквідність нехай віддають депо імярекам.
Трошки підкредитовують, може хто і депо на 2 роки під 17,1% занесе...буде чим віддати. :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:може хто і депо на 2 роки під 17,1% занесе

так им же с подачи НБУ ставки то и порезали, дай им волю они и по 25% щас запустили б пылесос... а вот шото придумать как Адарыч у Фидота с коммуналом под 60% не могут 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:35

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:може хто і депо на 2 роки під 17,1% занесе

так им же с подачи НБУ ставки то и порезали, дай им волю они и по 25% щас запустили б пылесос... а вот шото придумать как Адарыч у Фидота с коммуналом под 60% не могут 8)

В них короткострокова ліквідність балансує на 65-64% при нормі 60%.
Потрібні довгострокові пасиви банці.
Якщо докапіталізуються...чому б і не занести в довгострок зігнорувавши валютнними ризиками.
Вже десь звіт за 1 квартал року 2018 мають показати.
Може там щось проясниться...чи є внутрішні резерви на докапіталізацію.
Квесторе_поверніться
 
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