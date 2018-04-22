|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 15:53
По Закону мають витримати півроку проблемності.
В аналах НБУ десь є дата відліку проблемності Фарсу.
Мабуть в банці сидить куратор.
Він має слідкувати щоб активи не виводились.
Якщо за ці півроку не буде усунуто проблем з відємним капіталом НБУ має право ввести ТА.
Але це право НБУ може і не реалізувати... дати ще шанс Таріко виправити ситуацію...мабуть.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24440
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 кві, 2018 15:56
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24229
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1951 раз.
- Подякували: 2721 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:05
В Московії є банк Траст який вже декілька років працює з відємним капіталом.
Можна і тут створити такий виняток із правил.
Поки є ліквідність нехай віддають депо імярекам.
Трошки підкредитовують, може хто і депо на 2 роки під 17,1% занесе...буде чим віддати.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24440
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:26
Квесторе_поверніться написав:
може хто і депо на 2 роки під 17,1% занесе
так им же с подачи НБУ ставки то и порезали, дай им волю они и по 25% щас запустили б пылесос... а вот шото придумать как Адарыч у Фидота с коммуналом под 60% не могут
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24229
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1951 раз.
- Подякували: 2721 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:35
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
може хто і депо на 2 роки під 17,1% занесе
так им же с подачи НБУ ставки то и порезали, дай им волю они и по 25% щас запустили б пылесос... а вот шото придумать как Адарыч у Фидота с коммуналом под 60% не могут
В них короткострокова ліквідність балансує на 65-64% при нормі 60%.
Потрібні довгострокові пасиви банці.
Якщо докапіталізуються...чому б і не занести в довгострок зігнорувавши валютнними ризиками.
Вже десь звіт за 1 квартал року 2018 мають показати.
Може там щось проясниться...чи є внутрішні резерви на докапіталізацію.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24440
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1248 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12833
|2479710
|
|
|55831
|7170444
|
|
|9868
|1416853
|
реклама
|