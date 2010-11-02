По Закону мають витримати півроку проблемності. В аналах НБУ десь є дата відліку проблемності Фарсу. Мабуть в банці сидить куратор. Він має слідкувати щоб активи не виводились. Якщо за ці півроку не буде усунуто проблем з відємним капіталом НБУ має право ввести ТА. Але це право НБУ може і не реалізувати... дати ще шанс Таріко виправити ситуацію...мабуть.
В Московії є банк Траст який вже декілька років працює з відємним капіталом. Можна і тут створити такий виняток із правил. Поки є ліквідність нехай віддають депо імярекам. Трошки підкредитовують, може хто і депо на 2 роки під 17,1% занесе...буде чим віддати.
Квесторе_поверніться написав:може хто і депо на 2 роки під 17,1% занесе
так им же с подачи НБУ ставки то и порезали, дай им волю они и по 25% щас запустили б пылесос... а вот шото придумать как Адарыч у Фидота с коммуналом под 60% не могут
В них короткострокова ліквідність балансує на 65-64% при нормі 60%. Потрібні довгострокові пасиви банці. Якщо докапіталізуються...чому б і не занести в довгострок зігнорувавши валютнними ризиками. Вже десь звіт за 1 квартал року 2018 мають показати. Може там щось проясниться...чи є внутрішні резерви на докапіталізацію.
У российского собственника банка Рустама Тарико недавно возникли сложности с кредиторами. Его компания Russian Standard Ltd. допустила дефолт по еврооблигациям и ведет переговоры о реструктуризации бумаг на $545 млн. Кредиторы могут «отобрать» 49% российского банка «Русский Стандарт» – материнской структуры «Форварда» Кто сказал, что все будет ок? ))) https://finclub.net/analytics/banki-opr ... tivov.html
У российского собственника банка Рустама Тарико недавно возникли сложности с кредиторами. Его компания Russian Standard Ltd. допустила дефолт по еврооблигациям и ведет переговоры о реструктуризации бумаг на $545 млн. Кредиторы могут «отобрать» 49% российского банка «Русский Стандарт» – материнской структуры «Форварда» Кто сказал, что все будет ок? ))) https://finclub.net/analytics/banki-opr ... tivov.html
А что плохого если в уставный фонд БРС(РФ) войдут его кредиторы?