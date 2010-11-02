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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3058305930603061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:45

  Diman написав:смс-ки от банка не приходят...
началось?
На Киевстар все приходят. На этом и закончилось?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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  #<1 ... 3058305930603061
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