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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:45
Diman написав:
смс-ки от банка не приходят...
началось?
На Киевстар все приходят. На этом и закончилось?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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