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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3058305930603061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:45

  Diman написав:смс-ки от банка не приходят...
началось?
На Киевстар все приходят. На этом и закончилось?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:37

Не работает интернет-банк

Уже с полчаса не удается войти в интернет-банк, пробовал в разных браузерах.
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:44

  акет написав:Уже с полчаса не удается войти в интернет-банк, пробовал в разных браузерах.


у вас тоже есть смс на вход .. боже зачем эта паранойя? отключите нах смс на вход
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  IMPRINTER написав:у вас тоже есть смс на вход .. боже зачем эта паранойя? отключите нах смс на вход


Якккк :)

Ps про параною - підтримую, імхо рудимент історії
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:52

Система Інтернет-банк тимчасово недоступна
На данний момент система Інтернет-банк недоступна. Приносимо Вам вибачення за вчинені незручності, радимо скористуватися системою пізніше.

Детальну інформацію щодо Ваших рахунків Ви зможете отримати у Call-центрі Банку за телефоном 0 800 300 880 цілодобово.
Наші фахівці будуть завжди раді відповісти на Ваші запитання!
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:17

Банк погано шифрується -

http://prntscr.com/j9mpgp

:)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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