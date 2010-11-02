На Киевстар все приходят. На этом и закончилось?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:45
На Киевстар все приходят. На этом и закончилось?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:37
Не работает интернет-банк
Уже с полчаса не удается войти в интернет-банк, пробовал в разных браузерах.
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:44
у вас тоже есть смс на вход .. боже зачем эта паранойя? отключите нах смс на вход
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Додано: Вів 24 кві, 2018 20:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
Якккк
Ps про параною - підтримую, імхо рудимент історії
+50грн !
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Додано: Вів 24 кві, 2018 20:52
Система Інтернет-банк тимчасово недоступна
На данний момент система Інтернет-банк недоступна. Приносимо Вам вибачення за вчинені незручності, радимо скористуватися системою пізніше.
Детальну інформацію щодо Ваших рахунків Ви зможете отримати у Call-центрі Банку за телефоном 0 800 300 880 цілодобово.
Наші фахівці будуть завжди раді відповісти на Ваші запитання!
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:17
Банк погано шифрується -
+50грн !
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Додано: Сер 25 кві, 2018 07:40
сверху надпись
Ваш интернет-банк, ВАШЕ ИМЯ(настройка)
нажимаете настройка
безопасность
вход по одноразовому паролю
УБРАТЬ ГАЛОЧКУ
СОХРАНИТЬ
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:44
Бесит то, что в этом случае будет приходить неотключаемое и ненужное смс-уведомление о входе.
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:37
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Дякую за пораду!
забрав рудимент історії
але побачив іншу проблему - при виставленні галки про повідомлення щодо входу на поштову скриньку приходить лист із дивною назовю - у вас також таке?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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