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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3059306030613062

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 397
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
109
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите пожалуйста, как подключить 3-D Secure на карту БВК и платная ли эта услуга?
Pudu pudu
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:52

  Pudu pudu написав:Подскажите пожалуйста, как подключить 3-D Secure на карту БВК и платная ли эта услуга?

В давні часи Руського Стандарту, коли Фарс ще був БаРСіком поповнював мобілку, питало номер паспорта...таким макаром і підключалося. Послуга не тарифікувалась.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:05

Знову в Московії за березень активи і кредити в Таріко тають а імяреки заносять
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK ... 2018-03-01
Тут в Неньці Україні все тає...і активи і пасиви. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24471
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:15

  Квесторе_поверніться написав:Знову в Московії за березень активи і кредити в Таріко тають а імяреки заносять
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK ... 2018-03-01
Тут в Неньці Україні все тає...і активи і пасиви. :(

Банку помог бы переход в онлайн и запуск анонимных карт, типа сильпошных. Например в АТБ, или ко-бренд с мобильным оператором.
Ну и акцию с кешбеком за пополнения-траты.

Золотогшочники засыпали бы его монетками :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:22

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знову в Московії за березень активи і кредити в Таріко тають а імяреки заносять
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK ... 2018-03-01
Тут в Неньці Україні все тає...і активи і пасиви. :(

Банку помог бы переход в онлайн и запуск анонимных карт, типа сильпошных. Например в АТБ, или ко-бренд с мобильным оператором.
Ну и акцию с кешбеком за пополнения-траты.

Золотогшочники засыпали бы его монетками :)

Так ліквідність є...пристроїти її проблема...мабуть.
Партнер Фарса Ізя...цікаво наскільки продуктивне їх співробітництво.
Банкою зазар не Костянтин Ко керує?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:33

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знову в Московії за березень активи і кредити в Таріко тають а імяреки заносять
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK ... 2018-03-01
Тут в Неньці Україні все тає...і активи і пасиви. :(

Банку помог бы переход в онлайн и запуск анонимных карт, типа сильпошных. Например в АТБ, или ко-бренд с мобильным оператором.
Ну и акцию с кешбеком за пополнения-траты.

Золотогшочники засыпали бы его монетками :)
Что за анонимные карты Сильпо? Банка Восток?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:38

  badboy_russian написав:Что за анонимные карты Сильпо? Банка Восток?

Да
Всё IMHO
Вкладчик1234
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