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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:40
Подскажите пожалуйста, как подключить 3-D Secure на карту БВК и платная ли эта услуга?
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Pudu pudu
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Додано: Сер 25 кві, 2018 14:52
Pudu pudu написав:
Подскажите пожалуйста, как подключить 3-D Secure на карту БВК и платная ли эта услуга?
В давні часи Руського Стандарту, коли Фарс ще був БаРСіком поповнював мобілку, питало номер паспорта...таким макаром і підключалося. Послуга не тарифікувалась.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:05
Знову в Московії за березень активи і кредити в Таріко тають а імяреки заносятьhttp://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK ... 2018-03-01
Тут в Неньці Україні все тає...і активи і пасиви.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:15
Банку помог бы переход в онлайн и запуск анонимных карт, типа сильпошных. Например в АТБ, или ко-бренд с мобильным оператором.
Ну и акцию с кешбеком за пополнения-траты.
Золотогшочники засыпали бы его монетками
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:22
Вкладчик1234 написав:
Банку помог бы переход в онлайн и запуск анонимных карт, типа сильпошных. Например в АТБ, или ко-бренд с мобильным оператором.
Ну и акцию с кешбеком за пополнения-траты.
Золотогшочники засыпали бы его монетками
Так ліквідність є...пристроїти її проблема...мабуть.
Партнер Фарса Ізя...цікаво наскільки продуктивне їх співробітництво.
Банкою зазар не Костянтин Ко керує?
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:33
Вкладчик1234 написав:
Банку помог бы переход в онлайн и запуск анонимных карт, типа сильпошных. Например в АТБ, или ко-бренд с мобильным оператором.
Ну и акцию с кешбеком за пополнения-траты.
Золотогшочники засыпали бы его монетками
Что за анонимные карты Сильпо? Банка Восток?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
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badboy_russian
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:38
badboy_russian написав:
Что за анонимные карты Сильпо? Банка Восток?
Да
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:54
Квесторе_поверніться
окошко ввести четыре цифры моего паспорта выскакивает, ввожу и ничего не происходит.
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Pudu pudu
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:57
Pudu pudu написав:Квесторе_поверніться
окошко ввести четыре цифры моего паспорта выскакивает, ввожу и ничего не происходит.
Ну тут нічим не можу допомогти.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 16:11
А как у них работает переписка с банком?
Они ответ дают в ИБ, где задал вопрос или отвечают на почту?
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Pudu pudu
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