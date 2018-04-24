Да, обычно на сл. день. Пишите
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:27
Да, обычно на сл. день. Пишите
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:09
Раньше работало.
Там пишет какие четыре, первые или последние, сейчас не помню - Вы не ошиблись с вводом.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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