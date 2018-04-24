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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3060306130623063

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 398
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:27

  Pudu pudu написав:А как у них работает переписка с банком?
Они ответ дают в ИБ, где задал вопрос или отвечают на почту?

Да, обычно на сл. день. Пишите
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:09

  Pudu pudu написав:Квесторе_поверніться
окошко ввести четыре цифры моего паспорта выскакивает, ввожу и ничего не происходит.

Раньше работало.
Там пишет какие четыре, первые или последние, сейчас не помню - Вы не ошиблись с вводом.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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