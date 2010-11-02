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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:27
Pudu pudu написав:
А как у них работает переписка с банком?
Они ответ дают в ИБ, где задал вопрос или отвечают на почту?
Да, обычно на сл. день. Пишите
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 25 кві, 2018 18:09
Pudu pudu написав:Квесторе_поверніться
окошко ввести четыре цифры моего паспорта выскакивает, ввожу и ничего не происходит.
Раньше работало.
Там пишет какие четыре, первые или последние, сейчас не помню - Вы не ошиблись с вводом.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:21
Pudu pudu написав:
А как у них работает переписка с банком?
Они ответ дают в ИБ, где задал вопрос или отвечают на почту?
Ответ в ИБ, но не быстро...
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