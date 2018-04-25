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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3060306130623063

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 398
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:27

  Pudu pudu написав:А как у них работает переписка с банком?
Они ответ дают в ИБ, где задал вопрос или отвечают на почту?

Да, обычно на сл. день. Пишите
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:09

  Pudu pudu написав:Квесторе_поверніться
окошко ввести четыре цифры моего паспорта выскакивает, ввожу и ничего не происходит.

Раньше работало.
Там пишет какие четыре, первые или последние, сейчас не помню - Вы не ошиблись с вводом.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:21

  Pudu pudu написав:А как у них работает переписка с банком?
Они ответ дают в ИБ, где задал вопрос или отвечают на почту?

Ответ в ИБ, но не быстро...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ol_zy написав:Ответ в ИБ, но не быстро...


Як правило, на другий робочий день. Підтримка адекватна та досить оперативна!
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:17

Трохи піару від банки...з позитивної сторони
https://news.finance.ua/ru/news/-/42532 ... nalichnymi
http://www.forward-bank.com/press-cente ... kv-ukrani/
Квесторе_поверніться
 
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