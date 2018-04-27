Да, обычно на сл. день. Пишите
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:27
Да, обычно на сл. день. Пишите
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:09
Раньше работало.
Там пишет какие четыре, первые или последние, сейчас не помню - Вы не ошиблись с вводом.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:21
Додано: Сер 25 кві, 2018 21:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:17
Трохи піару від банки...з позитивної сторони
https://news.finance.ua/ru/news/-/42532 ... nalichnymi
Додано: Суб 28 кві, 2018 17:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
В банке финмониторинг уже от 70 тысяч начинается? : )
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