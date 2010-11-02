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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:27
Pudu pudu написав:
А как у них работает переписка с банком?
Они ответ дают в ИБ, где задал вопрос или отвечают на почту?
Да, обычно на сл. день. Пишите
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 25 кві, 2018 18:09
Pudu pudu написав:Квесторе_поверніться
окошко ввести четыре цифры моего паспорта выскакивает, ввожу и ничего не происходит.
Раньше работало.
Там пишет какие четыре, первые или последние, сейчас не помню - Вы не ошиблись с вводом.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:21
Pudu pudu написав:
А как у них работает переписка с банком?
Они ответ дают в ИБ, где задал вопрос или отвечают на почту?
Ответ в ИБ, но не быстро...
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ol_zy
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Додано: Сер 25 кві, 2018 21:17
ol_zy написав:
Ответ в ИБ, но не быстро...
Як правило, на другий робочий день. Підтримка адекватна та досить оперативна!
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Додано: Чет 26 кві, 2018 10:17
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 28 кві, 2018 17:56
В банке финмониторинг уже от 70 тысяч начинается? : )
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Surferlox
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Додано: Нед 29 кві, 2018 16:40
сіє єсть велика тайна, відома тільки фінмонівцям барсіка
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greenozon
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Додано: Нед 29 кві, 2018 18:14
120к за 2 мес прошло и вызывали на ковёр. Принёс выписку по зп карте + налоховую делкарацию за 2 года, вроде отстали. Ща вот думаю пощекотать им нервишки наликом, напомните сколько с бвк в день можно снять в тумбе/кассе, вроде 50к?
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alex_b
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Додано: Пон 30 кві, 2018 00:31
alex_b написав:
120к за 2 мес прошло и вызывали на ковёр. Принёс выписку по зп карте + налоховую делкарацию за 2 года, вроде отстали. Ща вот думаю пощекотать им нервишки наликом, напомните сколько с бвк в день можно снять в тумбе/кассе, вроде 50к?
Да. Бесплатно было 50 тысяч в день + 10 тысяч в банкомате.
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Surferlox
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