P.s. Кто сможет растолковать как получить 13% на остаток собственных средств по карте?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 10:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ошибся. 50 тысяч в день всего на кассу и банкомат.
P.s. Кто сможет растолковать как получить 13% на остаток собственных средств по карте?
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