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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3061306230633064

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 398
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ошибся. 50 тысяч в день всего на кассу и банкомат.
P.s. Кто сможет растолковать как получить 13% на остаток собственных средств по карте?
http://www.forward-bank.com/cards/about ... 02/BVK.pdf
Surferlox
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 12:55

  Surferlox написав:Ошибся. 50 тысяч в день всего на кассу и банкомат.
P.s. Кто сможет растолковать как получить 13% на остаток собственных средств по карте?
http://www.forward-bank.com/cards/about ... 02/BVK.pdf

Рассылал банк по своей инициативе во времена "Русского стандарта"
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/

Шо це за акція для мешканців Жмеренки?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:53

ukr0014959
С августа оформляют в указанных точках всем желающим - вы только узнали? :o
Vorlon
 
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