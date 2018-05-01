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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3062306330643065>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 398
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ошибся. 50 тысяч в день всего на кассу и банкомат.
P.s. Кто сможет растолковать как получить 13% на остаток собственных средств по карте?
http://www.forward-bank.com/cards/about ... 02/BVK.pdf
Surferlox
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Повідомлень: 23
З нами з: 19.03.18
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 12:55

  Surferlox написав:Ошибся. 50 тысяч в день всего на кассу и банкомат.
P.s. Кто сможет растолковать как получить 13% на остаток собственных средств по карте?
http://www.forward-bank.com/cards/about ... 02/BVK.pdf

Рассылал банк по своей инициативе во времена "Русского стандарта"
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13205
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/

Шо це за акція для мешканців Жмеренки?
ukr0014959
 
Повідомлень: 73
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:53

ukr0014959
С августа оформляют в указанных точках всем желающим - вы только узнали? :o
Vorlon
 
Повідомлень: 5583
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Подякували: 580 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:01

Отвратительная работа call center

Уважаемые форумчане! Подскажите есть ли способ увеличить лимит по карте (расчёты в интернете) не прибегая к звонку на горячку? С 10 утра (!!!) звоню в этот недобанк, слушаю их "сожаления о занятости всех операторов" и через 3 минуты просто отрубают связь :evil:
Fylhtq
 
Повідомлень: 12
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:39

  Fylhtq написав:Уважаемые форумчане! Подскажите есть ли способ увеличить лимит по карте (расчёты в интернете) не прибегая к звонку на горячку? С 10 утра (!!!) звоню в этот недобанк, слушаю их "сожаления о занятости всех операторов" и через 3 минуты просто отрубают связь :evil:

Теперь есть 1 положительный момент. Лимит на расчёты в интернете теперь можно поднять до конца действия карты. Раньше можно было только на текущие сутки.
Так что Вам придётся только 1 раз дозвониться и установить желаемый лимит.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:55

Сегодня совершил «туда» 34 (!!!) звонка. Может они собрались и ушли?
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:57

Fylhtq, добрый день!
Напишите, пожалуйста, запрос в личном кабинете Интернет-банка в разделе "Переписка с банком". Затем просьба отправить Ваши ФИО на av-kudryashova@forward-bank.com. Я попрошу коллег, чтобы оперативно обработали Ваш запрос.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:14

Отправил!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:24

  Fylhtq написав:Сегодня совершил «туда» 34 (!!!) звонка. Может они собрались и ушли?

недаром это номер для оленей, на 0800301003 обычно свободно, туда только редкие свинорылы изредка наяривают)
Bosstone
 
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