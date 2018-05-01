P.s. Кто сможет растолковать как получить 13% на остаток собственных средств по карте?
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Додано: Пон 30 кві, 2018 10:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ошибся. 50 тысяч в день всего на кассу и банкомат.
P.s. Кто сможет растолковать как получить 13% на остаток собственных средств по карте?
Додано: Пон 30 кві, 2018 12:55
Рассылал банк по своей инициативе во времена "Русского стандарта"
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 30 кві, 2018 16:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Шо це за акція для мешканців Жмеренки?
Додано: Пон 30 кві, 2018 16:53
ukr0014959
С августа оформляют в указанных точках всем желающим - вы только узнали?
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:01
Отвратительная работа call center
Уважаемые форумчане! Подскажите есть ли способ увеличить лимит по карте (расчёты в интернете) не прибегая к звонку на горячку? С 10 утра (!!!) звоню в этот недобанк, слушаю их "сожаления о занятости всех операторов" и через 3 минуты просто отрубают связь
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:39
Теперь есть 1 положительный момент. Лимит на расчёты в интернете теперь можно поднять до конца действия карты. Раньше можно было только на текущие сутки.
Так что Вам придётся только 1 раз дозвониться и установить желаемый лимит.
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:57
Fylhtq, добрый день!
Напишите, пожалуйста, запрос в личном кабинете Интернет-банка в разделе "Переписка с банком". Затем просьба отправить Ваши ФИО на av-kudryashova@forward-bank.com. Я попрошу коллег, чтобы оперативно обработали Ваш запрос.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:24
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