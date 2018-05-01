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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:53
Спасибо тебе мил человек. На свинорыльном номере время ожидания до 2-х минут
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Fylhtq
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Додано: Сер 02 тра, 2018 17:36
Support BForward написав:Fylhtq
, добрый день!
Напишите, пожалуйста, запрос в личном кабинете Интернет-банка в разделе "Переписка с банком". Затем просьба отправить Ваши ФИО на av-kudryashova@forward-bank.com
. Я попрошу коллег, чтобы оперативно обработали Ваш запрос.
Подскажите проценты на остаток по карте "банк в кармане" начисляются исходя из остатка на карте на последний рабочий день месяца или учитывается каждый день? Допустим 100 тысяч находилось на карте на протяжение 25 дней (с 1 числа по 25 число месяца к примеру) однако 26 числа снял к примеру 50 тысяч и на карте осталось 50 тысяч вместо 100 тысяч. Соответственно проценты будут начислены как будто все 30 дней месяца (или 31 день) на карте было 50 тысяч или 25 дней месяца когда на карте было 100 тысяч также учитываются и проценты на эту сумму за те дни будет начислена?
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Surferlox
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Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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