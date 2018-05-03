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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3062306330643065

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 398
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:53

Спасибо тебе мил человек. На свинорыльном номере время ожидания до 2-х минут
Fylhtq
 
Повідомлень: 12
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:36

  Support BForward написав:Fylhtq, добрый день!
Напишите, пожалуйста, запрос в личном кабинете Интернет-банка в разделе "Переписка с банком". Затем просьба отправить Ваши ФИО на av-kudryashova@forward-bank.com. Я попрошу коллег, чтобы оперативно обработали Ваш запрос.
Подскажите проценты на остаток по карте "банк в кармане" начисляются исходя из остатка на карте на последний рабочий день месяца или учитывается каждый день? Допустим 100 тысяч находилось на карте на протяжение 25 дней (с 1 числа по 25 число месяца к примеру) однако 26 числа снял к примеру 50 тысяч и на карте осталось 50 тысяч вместо 100 тысяч. Соответственно проценты будут начислены как будто все 30 дней месяца (или 31 день) на карте было 50 тысяч или 25 дней месяца когда на карте было 100 тысяч также учитываются и проценты на эту сумму за те дни будет начислена?
Surferlox
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:27

Ежедневно
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:43

  Surferlox написав:
  Support BForward написав:Fylhtq, добрый день!
Напишите, пожалуйста, запрос в личном кабинете Интернет-банка в разделе "Переписка с банком". Затем просьба отправить Ваши ФИО на av-kudryashova@forward-bank.com. Я попрошу коллег, чтобы оперативно обработали Ваш запрос.
Подскажите проценты на остаток по карте "банк в кармане" начисляются исходя из остатка на карте на последний рабочий день месяца или учитывается каждый день? Допустим 100 тысяч находилось на карте на протяжение 25 дней (с 1 числа по 25 число месяца к примеру) однако 26 числа снял к примеру 50 тысяч и на карте осталось 50 тысяч вместо 100 тысяч. Соответственно проценты будут начислены как будто все 30 дней месяца (или 31 день) на карте было 50 тысяч или 25 дней месяца когда на карте было 100 тысяч также учитываются и проценты на эту сумму за те дни будет начислена?


Добрый день, Surferlox!
Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:59

с текущего на бвк

вроде хвастались, что стало внутренним- мгновенно.
я вот попробовал, и все по-старому(через день)
просьба прояснить
v57
 
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