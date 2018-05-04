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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:53
Спасибо тебе мил человек. На свинорыльном номере время ожидания до 2-х минут
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Fylhtq
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Додано: Сер 02 тра, 2018 17:36
Support BForward написав:Fylhtq
, добрый день!
Напишите, пожалуйста, запрос в личном кабинете Интернет-банка в разделе "Переписка с банком". Затем просьба отправить Ваши ФИО на av-kudryashova@forward-bank.com
. Я попрошу коллег, чтобы оперативно обработали Ваш запрос.
Подскажите проценты на остаток по карте "банк в кармане" начисляются исходя из остатка на карте на последний рабочий день месяца или учитывается каждый день? Допустим 100 тысяч находилось на карте на протяжение 25 дней (с 1 числа по 25 число месяца к примеру) однако 26 числа снял к примеру 50 тысяч и на карте осталось 50 тысяч вместо 100 тысяч. Соответственно проценты будут начислены как будто все 30 дней месяца (или 31 день) на карте было 50 тысяч или 25 дней месяца когда на карте было 100 тысяч также учитываются и проценты на эту сумму за те дни будет начислена?
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Surferlox
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Додано: Сер 02 тра, 2018 18:27
Ежедневно
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:43
Surferlox написав: Support BForward написав:Fylhtq
, добрый день!
Напишите, пожалуйста, запрос в личном кабинете Интернет-банка в разделе "Переписка с банком". Затем просьба отправить Ваши ФИО на av-kudryashova@forward-bank.com
. Я попрошу коллег, чтобы оперативно обработали Ваш запрос.
Подскажите проценты на остаток по карте "банк в кармане" начисляются исходя из остатка на карте на последний рабочий день месяца или учитывается каждый день? Допустим 100 тысяч находилось на карте на протяжение 25 дней (с 1 числа по 25 число месяца к примеру) однако 26 числа снял к примеру 50 тысяч и на карте осталось 50 тысяч вместо 100 тысяч. Соответственно проценты будут начислены как будто все 30 дней месяца (или 31 день) на карте было 50 тысяч или 25 дней месяца когда на карте было 100 тысяч также учитываются и проценты на эту сумму за те дни будет начислена?
Добрый день, Surferlox!
Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:59
вроде хвастались, что стало внутренним- мгновенно.
я вот попробовал, и все по-старому(через день)
просьба прояснить
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v57
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:25
v57 написав:
вроде хвастались, что стало внутренним- мгновенно.
я вот попробовал, и все по-старому(через день)
просьба прояснить
на бвк не пробовал, а на депозитку и кредитки заходит за минуту...
я ж так понимаю вы через внутренний платеж делали перевод, а не по какому нибудь старому шаблону как внешний?
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Stringer
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:38
Stringer написав: v57 написав:
вроде хвастались, что стало внутренним- мгновенно.
я вот попробовал, и все по-старому(через день)
просьба прояснить
на бвк не пробовал, а на депозитку и кредитки заходит за минуту...
я ж так понимаю вы через внутренний платеж делали перевод, а не по какому нибудь старому шаблону как внешний?
похоже здесь я и перемудрил.
да, выбрал внутр.перевод и сначала нажал сохранить шаблон.
и с этого сохраненного выполнил перевод.
а с шаблонами у них похоже все считаюся внешними.
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v57
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Додано: Суб 05 тра, 2018 09:21
Support BForward, сегодня у банка рабочий день?
Как понимать следующее:
В данный момент данная операция недоступна. Попробуйте совершить операцию позднее
Внутренний перевод Номер 1790381 (05.05.2018)
Заявка -> Подтверждение -> Информация
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
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v-m-
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:06
v-m-
Масква сегодня отдыхает
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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