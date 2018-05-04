Support BForward написав:Fylhtq, добрый день! Напишите, пожалуйста, запрос в личном кабинете Интернет-банка в разделе "Переписка с банком". Затем просьба отправить Ваши ФИО на av-kudryashova@forward-bank.com. Я попрошу коллег, чтобы оперативно обработали Ваш запрос.
Подскажите проценты на остаток по карте "банк в кармане" начисляются исходя из остатка на карте на последний рабочий день месяца или учитывается каждый день? Допустим 100 тысяч находилось на карте на протяжение 25 дней (с 1 числа по 25 число месяца к примеру) однако 26 числа снял к примеру 50 тысяч и на карте осталось 50 тысяч вместо 100 тысяч. Соответственно проценты будут начислены как будто все 30 дней месяца (или 31 день) на карте было 50 тысяч или 25 дней месяца когда на карте было 100 тысяч также учитываются и проценты на эту сумму за те дни будет начислена?
Support BForward написав:Fylhtq, добрый день! Напишите, пожалуйста, запрос в личном кабинете Интернет-банка в разделе "Переписка с банком". Затем просьба отправить Ваши ФИО на av-kudryashova@forward-bank.com. Я попрошу коллег, чтобы оперативно обработали Ваш запрос.
Подскажите проценты на остаток по карте "банк в кармане" начисляются исходя из остатка на карте на последний рабочий день месяца или учитывается каждый день? Допустим 100 тысяч находилось на карте на протяжение 25 дней (с 1 числа по 25 число месяца к примеру) однако 26 числа снял к примеру 50 тысяч и на карте осталось 50 тысяч вместо 100 тысяч. Соответственно проценты будут начислены как будто все 30 дней месяца (или 31 день) на карте было 50 тысяч или 25 дней месяца когда на карте было 100 тысяч также учитываются и проценты на эту сумму за те дни будет начислена?
Добрый день, Surferlox! Выплата процентов на положительный остаток средств, находящихся на Счете на конец каждого операционного дня, осуществляется Банком ежемесячно исходя из количества дней в периоде начисления (факт/факт), с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего месяца, за период с даты последнего рабочего дня предыдущего месяца по день, предыдущий последнему рабочему дню текущего месяца, включая его.
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Support BForward, сегодня у банка рабочий день? Как понимать следующее: В данный момент данная операция недоступна. Попробуйте совершить операцию позднее Внутренний перевод Номер 1790381 (05.05.2018) Заявка -> Подтверждение -> Информация
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Повідомляємо, що з 03 червня 2018 року набувають чинності наступні зміни до тарифів по кредитній картці «Кредитна картка «EasyPay кобренд_new (DS)»: Продукт Ставка плати за обслуговування кредитної заборгованості до 02 червня 2018 року (включно) 0,5 % Ставка плати за обслуговування кредитної заборгованості з 03 червня 2018 року «Кредитна картка «EasyPay кобренд_new (DS)» 1 %