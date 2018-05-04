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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:17
BBC написав:
Ставка плати за обслуговування кредитної заборгованості з 03 червня 2018 року
«Кредитна картка «EasyPay кобренд_new (DS)» 1 %
... после чего карта теряет последний смысл и отправляется на скамейку запасных
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mustbe
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