... после чего карта теряет последний смысл и отправляется на скамейку запасных
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:17
Додано: Суб 05 тра, 2018 14:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не любить скунс кредитчиків. Ой, тоісь дужжже любить
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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