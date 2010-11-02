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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3063306430653066

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 398
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:17

  BBC написав:Ставка плати за обслуговування кредитної заборгованості з 03 червня 2018 року «Кредитна картка «EasyPay кобренд_new (DS)» 1 %

... после чего карта теряет последний смысл и отправляется на скамейку запасных
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:15

Support BForward Когда будет выплата кешбека?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:38

Re: кешбек за открытие депозита

Вводят кешбек за открытие депозита с карточного продукта (мне говорили про бвк) через банкинг - до 5% грязными.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

А где и когда детали появятся?
Інкогніто написав:Вводят кешбек за открытие депозита с карточного продукта (мне говорили про бвк) через банкинг - до 5% грязными.
Chicheva
 
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  #<1 ... 3063306430653066
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