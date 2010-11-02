... после чего карта теряет последний смысл и отправляется на скамейку запасных
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:17
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:38
Re: кешбек за открытие депозита
Вводят кешбек за открытие депозита с карточного продукта (мне говорили про бвк) через банкинг - до 5% грязными.
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
А где и когда детали появятся?
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