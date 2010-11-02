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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:17
BBC написав:
Ставка плати за обслуговування кредитної заборгованості з 03 червня 2018 року
«Кредитна картка «EasyPay кобренд_new (DS)» 1 %
... после чего карта теряет последний смысл и отправляется на скамейку запасных
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mustbe
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Додано: Вів 08 тра, 2018 14:15
Support BForward Когда будет выплата кешбека?
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vitaliy1111
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Додано: Вів 08 тра, 2018 14:38
Вводят кешбек за открытие депозита с карточного продукта (мне говорили про бвк) через банкинг - до 5% грязными.
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Інкогніто
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Додано: Вів 08 тра, 2018 15:55
А где и когда детали появятся?
Інкогніто написав:Вводят кешбек за открытие депозита с карточного продукта (мне говорили про бвк) через банкинг - до 5% грязными.
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Chicheva
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Додано: Вів 08 тра, 2018 17:09
Chicheva
Минуз 665 млн. грн!!!! финансовый результат о каких кешбеках с каких депозитов можно вести речь??:) Тут речь о том, чтоб пациент ласты не склеил , а вы о кешбеке:)
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бульбик
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Додано: Вів 08 тра, 2018 17:30
Сказали, что 16 млн долларов на счетах, ждут разрешение деда
бульбик написав:Chicheva
Минуз 665 млн. грн!!!! финансовый результат о каких кешбеках с каких депозитов можно вести речь??:) Тут речь о том, чтоб пациент ласты не склеил , а вы о кешбеке:)
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Інкогніто
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Додано: Вів 08 тра, 2018 17:35
Інкогніто
Федя бодро рапортовал о казахском инвесторе, который уже отправил бабло..... Чем всё закончилось известно...
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бульбик
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Додано: Вів 08 тра, 2018 17:40
Інкогніто написав:
Вводят кешбек за открытие депозита с карточного продукта (мне говорили про бвк) через банкинг - до 5% грязными.
Дело пахнет керосином, но интересны детали
Всё IMHO
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