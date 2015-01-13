мне кажется, всё уже склеено.
любопытно, как потом будет Фонд интерпретировать эти депозитные договоры с 5% кэшбека и сколько потребуется времени для включения себя любимого в списки на выплаты...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:14
мне кажется, всё уже склеено.
любопытно, как потом будет Фонд интерпретировать эти депозитные договоры с 5% кэшбека и сколько потребуется времени для включения себя любимого в списки на выплаты...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:35
Для вкладчиков с каким-нибудь кешбеком эти договора с точки зрения общения с Фондом ничего хорошего не несут
Также рекомендую вкладчикам у кого есть кредитные карты этой банки закрыть их в срочном порядке
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Якщо склероз не зраджує, то комунал 'кешбек ' феді був взагалі без доків, і хто не встиг отримати, то усьо. Якщо тут так само, і кешбек зразу нарахають, то всь в шоколаді, а інакше...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:32
Нарахування кеш-беку не гарантується ФГВФО. Гарантуються лише гроші, що є на поточних, карткових, депозитних рахунках та нараховані % по ним.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Думаете решатся на схему Дасти/Фагор? Иначе о чем можно переживать кредитчикам?
Щось мені з ТАС "щастить"
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