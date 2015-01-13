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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3064306530663067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 398
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:14

  бульбик написав:Тут речь о том, чтоб пациент ласты не склеил , а вы о кешбеке:)

мне кажется, всё уже склеено.
любопытно, как потом будет Фонд интерпретировать эти депозитные договоры с 5% кэшбека и сколько потребуется времени для включения себя любимого в списки на выплаты...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:35

  Yuri_T написав:
  бульбик написав:Тут речь о том, чтоб пациент ласты не склеил , а вы о кешбеке:)

мне кажется, всё уже склеено.
любопытно, как потом будет Фонд интерпретировать эти депозитные договоры с 5% кэшбека и сколько потребуется времени для включения себя любимого в списки на выплаты...

Для вкладчиков с каким-нибудь кешбеком эти договора с точки зрения общения с Фондом ничего хорошего не несут
Также рекомендую вкладчикам у кого есть кредитные карты этой банки закрыть их в срочном порядке
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Якщо склероз не зраджує, то комунал 'кешбек ' феді був взагалі без доків, і хто не встиг отримати, то усьо. Якщо тут так само, і кешбек зразу нарахають, то всь в шоколаді, а інакше...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:32

  chipmunk написав:Якщо склероз не зраджує, то комунал 'кешбек ' феді був взагалі без доків, і хто не встиг отримати, то усьо. Якщо тут так само, і кешбек зразу нарахають, то всь в шоколаді, а інакше...
Нарахування кеш-беку не гарантується ФГВФО. Гарантуються лише гроші, що є на поточних, карткових, депозитних рахунках та нараховані % по ним.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  бульбик написав:Также рекомендую вкладчикам у кого есть кредитные карты этой банки закрыть их в срочном порядке
Думаете решатся на схему Дасти/Фагор? Иначе о чем можно переживать кредитчикам?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 3064306530663067
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