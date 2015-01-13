мне кажется, всё уже склеено.
любопытно, как потом будет Фонд интерпретировать эти депозитные договоры с 5% кэшбека и сколько потребуется времени для включения себя любимого в списки на выплаты...
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Додано: Чет 10 тра, 2018 08:14
мне кажется, всё уже склеено.
любопытно, как потом будет Фонд интерпретировать эти депозитные договоры с 5% кэшбека и сколько потребуется времени для включения себя любимого в списки на выплаты...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:35
Для вкладчиков с каким-нибудь кешбеком эти договора с точки зрения общения с Фондом ничего хорошего не несут
Также рекомендую вкладчикам у кого есть кредитные карты этой банки закрыть их в срочном порядке
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Якщо склероз не зраджує, то комунал 'кешбек ' феді був взагалі без доків, і хто не встиг отримати, то усьо. Якщо тут так само, і кешбек зразу нарахають, то всь в шоколаді, а інакше...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:32
Нарахування кеш-беку не гарантується ФГВФО. Гарантуються лише гроші, що є на поточних, карткових, депозитних рахунках та нараховані % по ним.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Думаете решатся на схему Дасти/Фагор? Иначе о чем можно переживать кредитчикам?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 10 тра, 2018 10:52
Додаткові 5% грязними до депо лише для відкритих в ІБ (є там таке з ++++) на рік під 13.3% річних.
Винагороду обіцяють протягом 5 робочих днів.
Ахція до 29 червня року 2018...можна до червня зачекати...хто не вірить в світле майбутнє банки.
А що до 1 червня року 2018 мають оголосити що 488 млн грн лежить в статутнику...це так.
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:01
Таким пассажирам обычно замораживают выдачу вкладов до всевозможных сверок - срок может достигать и полгода((
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:06
Не "обычно", а только в михалыче.
Были кредитки в дельте, трасте, фидо на момент ВА - никаких проблем это не вызвало, вклады выплатили
Всё IMHO
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:10
Що за песимыстичні настрої...на днях заходив в відділення, кажуть вже 500 млн лежать в закромах.
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