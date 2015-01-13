|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:17
Квесторе_поверніться
Наше дело предупредить, чтоб люди понимали как оно бывает, а дальше каждый уж решит для себя сам
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 491
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:53
Квесторе_поверніться написав:
Додаткові 5% грязними до депо лише для відкритих в ІБ (є там таке з ++++) на рік під 13.3% річних.
Винагороду обіцяють протягом 5 робочих днів.
Ахція до 29 червня року 2018
В ІБ не бачу цю акцію... Звідки інфа?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1325
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:01
jay2004 написав: Квесторе_поверніться написав:
Додаткові 5% грязними до депо лише для відкритих в ІБ (є там таке з ++++) на рік під 13.3% річних.
Винагороду обіцяють протягом 5 робочих днів.
Ахція до 29 червня року 2018
В ІБ не бачу цю акцію... Звідки інфа?
Інфо з відділення.
Якщо допущено якусь неточність нешай шановний Представник Фарса поправить.
Ще там є що на півроку ++++ кешбек 1%
На три місяці ++++ кишмиш 0,5%
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24485
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:08
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав: Квесторе_поверніться написав:
Додаткові 5% грязними до депо лише для відкритих в ІБ (є там таке з ++++) на рік під 13.3% річних.
Винагороду обіцяють протягом 5 робочих днів.
Ахція до 29 червня року 2018
В ІБ не бачу цю акцію... Звідки інфа?
Інфо з відділення.
Якщо допущено якусь неточність нешай шановний Представник Фарса поправить.
Ще там є що на півроку ++++ кешбек 1%
На три місяці ++++ кишмиш 0,5%
Не комільфо, одначе. А так можливо, було б трохи дровець підкинути, хоча хочуть націоналізувати рашиків у ВР
.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1325
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andndp
, antey718
, GrafBV
, kostya77
, makor06
, sola
, vollena71
, Кочевник
, Квесторе_поверніться
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|56152
|7213932
|
|
|9944
|1429862
|
|
|288
|49530
|
|