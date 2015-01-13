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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3065306630673068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 398
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:17

Квесторе_поверніться

Наше дело предупредить, чтоб люди понимали как оно бывает, а дальше каждый уж решит для себя сам
бульбик
 
Повідомлень: 491
З нами з: 21.05.14
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Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:53

  Квесторе_поверніться написав:Додаткові 5% грязними до депо лише для відкритих в ІБ (є там таке з ++++) на рік під 13.3% річних.
Винагороду обіцяють протягом 5 робочих днів.
Ахція до 29 червня року 2018


В ІБ не бачу цю акцію... Звідки інфа?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1325
З нами з: 19.02.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 107 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:01

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Додаткові 5% грязними до депо лише для відкритих в ІБ (є там таке з ++++) на рік під 13.3% річних.
Винагороду обіцяють протягом 5 робочих днів.
Ахція до 29 червня року 2018


В ІБ не бачу цю акцію... Звідки інфа?

Інфо з відділення.
Якщо допущено якусь неточність нешай шановний Представник Фарса поправить.
Ще там є що на півроку ++++ кешбек 1%
На три місяці ++++ кишмиш 0,5%
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24485
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:08

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Додаткові 5% грязними до депо лише для відкритих в ІБ (є там таке з ++++) на рік під 13.3% річних.
Винагороду обіцяють протягом 5 робочих днів.
Ахція до 29 червня року 2018


В ІБ не бачу цю акцію... Звідки інфа?

Інфо з відділення.
Якщо допущено якусь неточність нешай шановний Представник Фарса поправить.
Ще там є що на півроку ++++ кешбек 1%
На три місяці ++++ кишмиш 0,5%


Не комільфо, одначе. А так можливо, було б трохи дровець підкинути, хоча хочуть націоналізувати рашиків у ВР :wink: .
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1325
З нами з: 19.02.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 107 раз.
 
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  #<1 ... 3065306630673068
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