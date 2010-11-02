Квесторе_поверніться написав:Додаткові 5% грязними до депо лише для відкритих в ІБ (є там таке з ++++) на рік під 13.3% річних. Винагороду обіцяють протягом 5 робочих днів. Ахція до 29 червня року 2018
В ІБ не бачу цю акцію... Звідки інфа?
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Квесторе_поверніться написав:Додаткові 5% грязними до депо лише для відкритих в ІБ (є там таке з ++++) на рік під 13.3% річних. Винагороду обіцяють протягом 5 робочих днів. Ахція до 29 червня року 2018
В ІБ не бачу цю акцію... Звідки інфа?
Інфо з відділення. Якщо допущено якусь неточність нешай шановний Представник Фарса поправить. Ще там є що на півроку ++++ кешбек 1% На три місяці ++++ кишмиш 0,5%
Квесторе_поверніться написав:Додаткові 5% грязними до депо лише для відкритих в ІБ (є там таке з ++++) на рік під 13.3% річних. Винагороду обіцяють протягом 5 робочих днів. Ахція до 29 червня року 2018
В ІБ не бачу цю акцію... Звідки інфа?
Інфо з відділення. Якщо допущено якусь неточність нешай шановний Представник Фарса поправить. Ще там є що на півроку ++++ кешбек 1% На три місяці ++++ кишмиш 0,5%
Не комільфо, одначе. А так можливо, було б трохи дровець підкинути, хоча хочуть націоналізувати рашиків у ВР .
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По аХції до 5% кишмишу за депо виглядає що на рік депо відкриваєш під 18,3% грязними. Зразу (через 5 робочих днів платять 5%) а інші 13,3% щомісячно. Вроді кращих умов по гривні зараз на рік немає. Що за націоналізація в ВР?
13.14. Цим Клієнт дає свою згоду на те, щоб Банк, укладаючи договір страхування з Приватним акціонерним товариством «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (далі – ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ») від імені Клієнта, був одночасно представником ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ».