Квесторе_поверніться
Наше дело предупредить, чтоб люди понимали как оно бывает, а дальше каждый уж решит для себя сам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:17
Квесторе_поверніться
Наше дело предупредить, чтоб люди понимали как оно бывает, а дальше каждый уж решит для себя сам
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:53
В ІБ не бачу цю акцію... Звідки інфа?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:01
Інфо з відділення.
Якщо допущено якусь неточність нешай шановний Представник Фарса поправить.
Ще там є що на півроку ++++ кешбек 1%
На три місяці ++++ кишмиш 0,5%
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:08
Не комільфо, одначе. А так можливо, було б трохи дровець підкинути, хоча хочуть націоналізувати рашиків у ВР .
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:25
По аХції до 5% кишмишу за депо виглядає що на рік депо відкриваєш під 18,3% грязними.
Зразу (через 5 робочих днів платять 5%) а інші 13,3% щомісячно.
Вроді кращих умов по гривні зараз на рік немає.
Що за націоналізація в ВР?
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:50
Квесторе_поверніться
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:54
Так це державних-супостатівських контор буде торкатись, можливо...а Фарс є конторою Таріко.
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:25
А так можно?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:10
Support BForward, тут
є текст
_______________
з 07 червня 2018 р. набувають чинності зміни до всіх Тарифів за картковими продуктами, а саме назви таирфів будуть викладені у наступній редакції:
Плата за обслуговування:
картки, стягується щорічно
Рахунку, стягується щомісячно
Кредитної заборгованості, стягується щомісячно1
Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості:
протягом пільгового періоду
після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільговий період не поширюється
Мінімальний платіж:
Платіж за Основним боргом
0,5% від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату (за винятком строкової понадлімітної заборгованості)
________
Запитання. В чому ж зміни полягають?
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Схоже тіко в термінології... Поки що.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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