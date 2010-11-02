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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3065306630673068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 398
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
55
Всього голосів : 398
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:17

Квесторе_поверніться

Наше дело предупредить, чтоб люди понимали как оно бывает, а дальше каждый уж решит для себя сам
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:53

  Квесторе_поверніться написав:Додаткові 5% грязними до депо лише для відкритих в ІБ (є там таке з ++++) на рік під 13.3% річних.
Винагороду обіцяють протягом 5 робочих днів.
Ахція до 29 червня року 2018


В ІБ не бачу цю акцію... Звідки інфа?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:01

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Додаткові 5% грязними до депо лише для відкритих в ІБ (є там таке з ++++) на рік під 13.3% річних.
Винагороду обіцяють протягом 5 робочих днів.
Ахція до 29 червня року 2018


В ІБ не бачу цю акцію... Звідки інфа?

Інфо з відділення.
Якщо допущено якусь неточність нешай шановний Представник Фарса поправить.
Ще там є що на півроку ++++ кешбек 1%
На три місяці ++++ кишмиш 0,5%
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:08

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Додаткові 5% грязними до депо лише для відкритих в ІБ (є там таке з ++++) на рік під 13.3% річних.
Винагороду обіцяють протягом 5 робочих днів.
Ахція до 29 червня року 2018


В ІБ не бачу цю акцію... Звідки інфа?

Інфо з відділення.
Якщо допущено якусь неточність нешай шановний Представник Фарса поправить.
Ще там є що на півроку ++++ кешбек 1%
На три місяці ++++ кишмиш 0,5%


Не комільфо, одначе. А так можливо, було б трохи дровець підкинути, хоча хочуть націоналізувати рашиків у ВР :wink: .
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:25

По аХції до 5% кишмишу за депо виглядає що на рік депо відкриваєш під 18,3% грязними.
Зразу (через 5 робочих днів платять 5%) а інші 13,3% щомісячно.
Вроді кращих умов по гривні зараз на рік немає.
Що за націоналізація в ВР?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:50

Квесторе_поверніться

http://fakty.ua/267817-deputat-zvarych- ... -v-ukraine
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:54

  jay2004 написав:Квесторе_поверніться

http://fakty.ua/267817-deputat-zvarych- ... -v-ukraine

Так це державних-супостатівських контор буде торкатись, можливо...а Фарс є конторою Таріко.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:25

А так можно?

13.14. Цим Клієнт дає свою згоду на те, щоб Банк, укладаючи договір страхування з Приватним акціонерним товариством «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (далі – ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ») від імені Клієнта, був одночасно представником ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ».
Умови надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД»
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:10

Support BForward, тут
http://www.forward-bank.com/press-cente ... -kartkam4/
є текст
_______________
з 07 червня 2018 р. набувають чинності зміни до всіх Тарифів за картковими продуктами, а саме назви таирфів будуть викладені у наступній редакції:

Плата за обслуговування:


картки, стягується щорічно


Рахунку, стягується щомісячно


Кредитної заборгованості, стягується щомісячно1


Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості:


протягом пільгового періоду


після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільговий період не поширюється


Мінімальний платіж:


Платіж за Основним боргом

0,5% від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату (за винятком строкової понадлімітної заборгованості)
________
Запитання. В чому ж зміни полягають?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Схоже тіко в термінології... Поки що.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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